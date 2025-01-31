Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского. Сейчас информация о взрыве уточняется.
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Что известно о взрыве в окрестностях Чернигова
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в окрестностях Чернигова утром 31 января произошел взрыв.
Взрыв в окрестностях города,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, взрывной волной был поврежден частный дом. Он отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
В то же время в ГСЧС рассказали, что обломки БПЛА повредили балкон в одной из многоэтажек областного центра. Спасатели ликвидировали пожар в квартире.
Обломки БПЛА повредили балкон в многоэтажке / Фото ГСЧС
К слову, падение обломков вражеских беспилотников также зафиксировано в Николаевской области. В области повреждены три частных дома и обесточены 25 абонентов.