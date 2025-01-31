Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского. Сейчас информация о взрыве уточняется.

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Что известно о взрыве в окрестностях Чернигова

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в окрестностях Чернигова утром 31 января произошел взрыв.

Взрыв в окрестностях города,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, взрывной волной был поврежден частный дом. Он отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время в ГСЧС рассказали, что обломки БПЛА повредили балкон в одной из многоэтажек областного центра. Спасатели ликвидировали пожар в квартире.

Обломки БПЛА повредили балкон в многоэтажке / Фото ГСЧС

К слову, падение обломков вражеских беспилотников также зафиксировано в Николаевской области. В области повреждены три частных дома и обесточены 25 абонентов.