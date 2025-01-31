Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Наразі інформація щодо вибуху уточнюється.

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Що відомо про вибух в околицях Чернігова

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що на околицях Чернігова вранці 31 січня стався вибух. Близько 9:00 зафіксовано падіння БпЛА.

Вибух на околицях міста,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею було пошкоджено приватний будинок. Він зазначив, що, на щастя, минулося без постраждалих.

Водночас в ДСНС розповіли, що уламки БпЛА пошкодили балкон в одній із багатоповерхівок обласного центру. Рятувальники ліквідували пожежу у квартирі.

Уламки БпЛА пошкодили балкон в багатоповерхівці / Фото ДСНС

До слова, падіння уламків ворожих безпілотників також зафіксовано в Миколаївській області. В області пошкоджено три приватні будинки та знеструмлено 25 абонентів.