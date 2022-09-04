Детонирование боеприпасов на выставке в Чернигове: правоохранители ищут свидетелей

Следователи ГБР ищут свидетелей взрыва боеприпасов на выставке в Чернигове. Нужны фото и видео с благотворительной ярмарки "Північний шарварок".

Правоохранители призывают граждан не медлить. Информация необходима оперативно.

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Если вы стали свидетелем детонирования боеприпасов, делали фото и видео съемку мероприятия полностью или частично на свои цифровые приборы, то, пожалуйста, не медлите,

– отметили правоохранители.

Куда обращаться свидетелям

Свидетелям следует обратиться в следственный отдел теруправления Государственного бюро расследования в Чернигове и предоставить все видео- и фотоматериалы. Эта информация очень поможет следствию.

Телефоны для связи:

097 018 47 56

095 894 29 94.

Что известно о взрыве в Чернигове

Трагедия произошла в обед 3 сентября на выставке оружия на благотворительной ярмарке в Чернигове. Правоохранители говорят, что сработал ручной противотанковый гранатомет, являвшийся экспонатом. В боевом положении его привели представители организаторов во время демонстрации образцов оружия и боеприпасов.

От взрыва пострадали 6 детей:

двоих парней в возрасте 14 и 13 лет оглушили;

7-летнему мальчику медики наложили швы на руку и госпитализировали;

двоих братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища;

самые серьезные травмы у 2-летнего мальчика. Врачи оперировали его 7 часов. Сейчас состояние ребенка – стабильно тяжелое. Малыша пытаются вывести из медикаментозного сна.

Заметим, виновникам трагедии грозит от 2 до 10 лет тюрьмы. Президент Владимир Зеленский призвал следователей не медлить по расследованию, чтобы виновные как можно скорее понесли ответственность.

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