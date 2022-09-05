Один глаз не видит: что известно о мальчике, который травмировался в результате взрыва РПГ в Чернигове

В результате взрыва на выставке оружия в Чернигове пострадал 2-летний мальчик. Ребенок потерял зрение на один глаз.

Мальчик потребует многолетней реабилитации. Об этом рассказал дядя мальчика Иван Божко.

К теме Двухлетнего мальчика, пострадавшего от взрыва в Чернигове, транспортируют в "Охматдет"

Ребенок будет нуждаться в постоянных операциях

Дядя мальчика рассказал, что он будет расти, так что наложенные швы, которые станут рубцами, растягиваться не смогут. Это означает, что мальчик будет нуждаться в постоянных пластических операциях.

То, что ему смогли сшить, собрать… К сожалению, он потерял зрение на один глаз,

– рассказал Божко.

Как произошел взрыв

Роман присутствовал на ярмарке, которая проходила на Валу в Чернигове. Он напоминает, что кроме пистолетов, автоматов, винтовок, там лежали РПГ. Дядя с племянником подошли к экспонатам, когда другой мальчик держал на плече гранатомет.

"Вижу картину, Ромчик, который сидел в коляске, у него повреждена ручка, повреждена левая часть лица. Очень сильно, к костям", – рассказал Иван.

У коляски отпало колесо, трубка была просто перебита.

Ребенку наложили около 500 швов

Мальчик был госпитализирован с минно-взрывными ранами лица и руки. Он перенес шестичасовую операцию, ему наложили около пятисот швов.

Сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, медикаментозном сне. 5 сентября его должны были транспортировать в киевскую детскую больницу "Охматдет".

Пострадала и мать ребенка. Она попала в травматологическое отделение. По словам Ивана, она получила контузию и травму бедра. Однако состояние – удовлетворительное.

Взрыв в Чернигове: что известно

3 сентября на выставке боеприпасов в Чернигове раздался взрыв. Выяснили, что сработал ручной гранатомет, который в боевое положение привели организаторы.

Гранатомет держал и давил на курок 10-летний мальчик. Его оглушило. Пострадали 8 детей. В общей сложности количество пострадавших – 15 человек.

Правоохранители сообщили о подозрении двум военным. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут хлопотать о содержании под стражей.

Зеленский прокомментировал инцидент в Чернигове: видео