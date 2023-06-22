Взрыв в многоэтажке Киева: из-под завалов достали тело погибшего

Около 03:30 в многоэтажке Днепровского района Киева прогремел взрыв. Причиной стала утечка газа. К сожалению, уже известно о погибшем.

Работы на месте трагедии по состоянию на 06:47 продолжаются. Пока удалось спасти 18 человек. Из них 2 – госпитализировали. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Обратите внимание В Киеве в жилом доме произошел мощный взрыв, разрушены 4 квартиры на нескольких этажах

Под завалами в поврежденной части 16-ти этажного дома, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего,

– говорится в сообщении.

Взрыв был настолько сильным, что подумали на прилет

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего. Вечная память!

Очевидцы рассказали, что услышали вибрации, а затем взрыв такой силы, что сначала подумали о попадании вражеской ракеты. Кроме того, уже за считанные мгновения услышали запах газа.

Сейчас известно о 4 полностью разрушенных квартирах. Кроме того, по меньшей мере 6 имеют серьезные повреждения. Людей эвакуировали. На месте трагедии работают спасатели.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Детали устанавливают. В КМВА подчеркнули, что взрыв был настолько сильным, что вряд ли говорится о газовом баллоне.