24 ноября в Днепре раздался звук взрыва. После этого жители некоторых районов сообщили об отключении электричества.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке?

В соцсетях сообщали о попадании в железнодорожный вокзал. Кроме того, по сообщениям местных жителей, в некоторых районах города отключилось электричество.

На месте попадания в многоэтажное здание, которое произошло днем, уже работают волонтеры и коммунальные службы. Они помогают жителям ликвидировать последствия атаки.

Мэр Борис Филатов сообщил, что там также планируют развернуть палатку, где люди смогут согреться.

Коммунальщики предоставляют OSB-плиты и другие материалы для временного закрытия окон жильцам, чьи дома пострадали. Правоохранители фиксируют факт повреждений. Также пострадавшим оказывается психологическая поддержка и консультации в сфере защиты.

В то же время в Криворожском районе объявлена воздушная тревога красного уровня.

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Напомним, 24 ноября оккупанты атаковали Сарненский район Ровенской области. Целью врага стало гражданское предприятие, в одном из его помещений после удара вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыли спасатели и другие соответствующие службы. Они работают над ликвидацией пожара и последствий российской атаки. По предварительной информации, пострадавших нет. Масштабы повреждений предприятия в настоящее время уточняются.