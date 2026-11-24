Атака на Дніпро / Getty Images, ілюстративне
У Дніпрі 24 листопада пролунав звук вибуху. Після цього жителі деяких районів повідомили про зникнення електроенергії.
Про це пише Суспільне.
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Що відомо про атаку?
У соцмережах повідомляли про влучання у залізничний вокзал. За повідомленнями місцевих жителів, у деяких районах міста зникло світло.
На місці влучання у багатоповерхівку, яке сталося вдень, вже працюють волонтери та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки атаки.
Міський голова Борис Філатов повідомляв, що на місці також планують розгорнути намет, де люди зможуть зігрітися.
Комунальники надають OSB-плити та інші матеріали для тимчасового закриття вікон мешканцям, чиї оселі постраждали. Правоохоронці документують факт пошкоджень. Також постраждалим надається психологічна підтримка та консультації у сфері захисту.
Водночас у Криворізькому районі оголосили повітряну тривогу червоного рівня.
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