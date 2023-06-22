Подумал, что ракета прилетела, – очевидец рассказал жуткие детали о взрыве в Киеве

В одной из многоэтажек Днепровского района в ночь на 22 июня раздался взрыв. Несколько квартир – разрушены до основания.

Очевидцы в эфире телемарафона рассказали, что взрыв прогремел около 03:30. Люди, которые имели возможность, начали спасаться, выбегая на улицу, сообщает 24 Канал. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

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Сначала люди подумали, что прилетела ракета. Кроме того, люди ощущали вибрации и запах газа.

Я подумал, что ракета прилетела. Бахнуло так, думал, что "Кинжал",

– рассказывает очевидец.

Есть пострадавшие и погибший

Сначала стало известно, что за помощью к медикам обратились 2 человека. Их госпитализировали. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов извлекли тело погибшего. Спасательные работы продолжаются.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего.

Пока известно, что огонь повредил квартиры на 7,8 и 9 этажах. Боковые помещения – уничтожены до основания. По данным ГСЧС, говорится о 4 квартирах. Кроме того, 6 – существенно повреждены.