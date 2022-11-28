В оккупированном Донецке "хлопок расцвел" на нефтебазе
Во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Местные жители сообщали о "прилете".
Во временно захваченном россиянами Донецке снова кто-то "неудачно покурил", теперь уже не нефтебазе. Местные жители пишут, что перед этим слышали, как "что-то прилетело".
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Что известно о хлопке на нефтебазе в Донецке
Пылает нефтебаза в Ленинском районе города. В небо поднялся густой черный дым – оккупанты сразу начали пытаться обуздать пламя.
Интересно, что пропагандистские телеграмм-каналы не уточняют, что загорелась именно нефтебаза. Они лишь сообщают, что "что-то прилетело в районе универмага "Радуга". Хотя на самом деле возле него недалеко от него нефтебаза, которая находится возле железнодорожного пути.
Пожар на нефтебазе в Донецке: фото
Как пылает нефтебаза в оккупированном Донецке: смотрите видео
Жители Донецка пытаются уехать из города
- Жители временно оккупированного Донецка, которые с 2014 года не покидали свои дома, массово пытаются покинуть город накануне зимы. Темпы выезда жителей так называемой ДНР в сторону России растут с каждым днем.
- То же касается и других оккупированных городов, которые зависят от поставки воды по каналу Северский Донец – Донбасс. Особенно – недавно захваченных россиянами населенных пунктов, которые были полностью разрушены вместе с инфраструктурой.
- Те, кто верил в улучшение после аннексии территорий, начали осознавать, что государство не будет делать ничего, чтобы запустить систему отопления на оккупированных землях.
- По состоянию на 23 ноября в квартирах дончан температура воздуха кое-где опустилась до +16 градусов и это с тем, что в морозе еще не было.
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