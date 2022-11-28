В оккупированном Донецке "хлопок расцвел" на нефтебазе

Во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Местные жители сообщали о "прилете".

Во временно захваченном россиянами Донецке снова кто-то "неудачно покурил", теперь уже не нефтебазе. Местные жители пишут, что перед этим слышали, как "что-то прилетело".

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Что известно о хлопке на нефтебазе в Донецке

Пылает нефтебаза в Ленинском районе города. В небо поднялся густой черный дым – оккупанты сразу начали пытаться обуздать пламя.

Интересно, что пропагандистские телеграмм-каналы не уточняют, что загорелась именно нефтебаза. Они лишь сообщают, что "что-то прилетело в районе универмага "Радуга". Хотя на самом деле возле него недалеко от него нефтебаза, которая находится возле железнодорожного пути.

Пожар на нефтебазе в Донецке: фото

Как пылает нефтебаза в оккупированном Донецке: смотрите видео

Жители Донецка пытаются уехать из города

Жители временно оккупированного Донецка, которые с 2014 года не покидали свои дома, массово пытаются покинуть город накануне зимы. Темпы выезда жителей так называемой ДНР в сторону России растут с каждым днем.

То же касается и других оккупированных городов, которые зависят от поставки воды по каналу Северский Донец – Донбасс. Особенно – недавно захваченных россиянами населенных пунктов, которые были полностью разрушены вместе с инфраструктурой.

Те, кто верил в улучшение после аннексии территорий, начали осознавать, что государство не будет делать ничего, чтобы запустить систему отопления на оккупированных землях.

По состоянию на 23 ноября в квартирах дончан температура воздуха кое-где опустилась до +16 градусов и это с тем, что в морозе еще не было.

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