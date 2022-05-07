Взрыв в Гаване 6 мая унес жизни 22 человек, более 70 – травмированы

В результате мощного взрыва гостиницы на Кубе погибли 22 человека. Еще 74 человека пострадали в результате этой трагедии, произошедшей утром 6 мая.

Речь идет о взрыве, который прогремел в известной гостинице "Саратога", расположенной в столице Гаване. Ударной волной практически снесло нижние этажи этого здания. О количестве пострадавших и жертв сообщили в начале следующих суток.

Это событие В Одессе слышны взрывы: людей просят оставаться в укрытиях

Власти исключают возможность подрыва

Вскоре после того, как произошло это событие, его прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он полностью исключил возможность подрыва. До этого также уже говорили, что вероятной причиной была утечка газа.

Ни в коем случае это не была бомба или нападение. Это просто очень досадный случай,

– сказал чиновник.

Он пообщался со СМИ после посещения пострадавших в больнице. Пока неизвестно, в каком состоянии госпитализированные.

Спасатели продолжили поисковые работы

В момент трагедии гостиница была закрыта для туристов. Однако внутри находились работники. Государственное телевидение Кубы сообщило, что поисково-спасательные работы продолжались еще ночью. Поэтому под завалами могут быть еще люди.

Представитель военной компании, управляющей многими отелями страны, Роберто Энрике Кальзадилла сказал, что отель планировали снова открыть в ближайшие несколько дней. Мол, работники на месте проводили последние приготовления.

Рабочие ... делали ремонт и делали все работы, чтобы открыть имущество, а утром они пополняли подачу газа, и, похоже, какая-то авария стала причиной взрыва,

– объяснил Кальзадилла.

Однако окончательную причину произошедшего смогут сказать уже после разбора завалов. Ведь только тогда полиция и другие службы смогут полностью изучить место трагедии.

Что было известно раньше

Когда произошло это ужасное событие, многие СМИ написали, что могли пострадать и дети. Все потому, что рядом расположена школа. Однако режим Кубы не подтверждал такую ​​информацию, поскольку вообще пока не разглашает возраст пострадавших.

Сразу после взрыва стало известно о 30 госпитализированных. Также тогда говорили, что есть 8 погибших, которых сразу заметили. Однако в момент трагедии многие тела засыпало обломками и пылью, поэтому их не могли обнаружить сразу.

Несколькими днями раньше – в Белгороде снова слышали взрывы: смотрите видео