"Вырвало двери, посыпались окна": харьковчане вспомнили момент удара по многоэтажке

Российские оккупанты 2 апреля атаковали многоэтажку в Харькове. Туда направили дрон "Молния", который врезался в 8 этаж и ударил прямо в квартиру.

Считалось, что БПЛА "Молния" не пробивает стены в домах. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, он состоит из фанеры, фольги, картона, но теперь оккупанты пробуют начинять его чем-то более мощным.

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Какие последствия атаки

Дрон может переносить взрывчатку, элементы поражения. Также в разных источниках говорят, что российские "Герани", которыми также бьют по городу, могли быть оснащены видеокамерой, но официального подтверждения этому нет.

Относительно "Молнии", то, обычно, этот дрон не пробивал стены. От него могли сгореть автомобили, гаражи. Но на этот раз атака была мощнее и пробила плиты в доме. К счастью, в момент удара в квартире никого не было. Владелец квартиры до сих пор в шоковом состоянии, только недавно он закончил ремонт.

"И еще одно чудо, потому что его соседка-пенсионерка, которая живет по другую сторону дома, ее тоже не было в квартире. Она в это время находилась на улице, успела только отойти от дома, когда произошло попадание", – рассказала Анна Черненко.

В городе повреждены все микрорайоны

В результате атаки пострадали 5 человек, среди них 10-летний мальчик, которого доставили в больницу. Жители дома вспоминают, что взрыв был мощный, он принес немало разрушений, но главное, что все живы.

К этому никогда не будешь готов. Обычно, когда начинается такое, я выхожу в тамбур. Но этот раз не вышла, потому что говорила с ребенком по телефону. Был "хлопок", дверь с петель вырвало, посыпались окна, но это мелочь. Слава Богу, все живы. Хорошо, что я не в тамбуре стояла,

– вспомнила жительница поврежденного дома Виктория.

Еще одна жительница дома рассказала, что на кухне выбило окна, детская комната, балкон также повреждены. В общем Киевский район с 2022 года претерпел немало разрушений

Пострадало 770 многоэтажных домов, 63 учебных заведения, 28 учреждений здравоохранения. У нас теперь нет микрорайонов, которые не пострадали во время боевых действий,

– подчеркнула глава администрации Киевского района Харькова Нелли Казанжиева.

Это последний микрорайон Киевского района, который пока обходили попадания, но теперь и в нем есть серьезные повреждения. На месте еще вчера работали ГСЧС, они начали собирать элементы, которые могут представлять угрозу. Окна закрывают плитами, так же как и большую дыру от попадания.

Жителям Харьковщины стоит помнить, что мы живем под угрозой массированных атак беспилотников. Россияне проводят комбинированные удары, которые могут длиться от получаса до почти двух. Они намеренно выбирают такие районы, жилые кварталы, чтобы было как можно больше жертв.