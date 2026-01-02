Россияне разбили дом и все вокруг: страшные кадры из горящего Харькова

Россияне 2 января ударили по Харькову, попав по многоквартирному дому в Киевском районе города. В результате удара есть пострадавшие, количество которых растет.

Враг нанес удар по пятиэтажному дому двумя ракетами “Искандер”. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала об ужасных последствиях атаки.

Что известно о пострадавших?

По последней информации, количество людей, пострадавших от атаки возросло, – их уже 19. К счастью, большинство получили ранения легкой или средней степени. Однако, к сожалению, один человек находится в тяжелом состоянии и сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Среди пострадавших – шестимесячный ребенок, которая, к счастью, находится в легком состоянии, но она тоже была госпитализирована. Старшему пострадавшему человеку – 79 лет.

Враг нанес удар по многоквартирному дому в Харькове: смотрите фото

Две ракеты "Искандер" ударили по жилому кварталу, в результате чего на месте пятиэтажки – воронка и куча кирпичей.

Именно там сосредоточены основные работы по поиску и спасению людей. Пока неизвестно, какое количество жителей может находиться под завалами, поэтому поисковая операция не останавливается.

Предварительно это была ракета типа "Искандер". Произошло два удара. Конечно они запускались с территории врага, а откуда конкретно – сейчас выясняем,

– отметил Амил Омаров, руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Очень много жилых, офисных, коммерческих зданий получили серьезные повреждения. Также было поражено здание больницы. Также частично остановлено движение в центре Харькова из-за перебитых сетей.

"В результате атаки многие люди испытали стресс, они напуганы, и по прогнозам медиков, еще дальше харьковчане будут продолжать обращаться за медицинской помощью", – отметила Анна Черненко.

Стоит знать. Президент Украины отреагировал на атаку России на Харьков. Владимир Зеленский отметил, что к ликвидации последствий удара по гражданскому дому и поиска пострадавших привлечены все соответствующие службы, в частности медицинскую и ГСЧС.

Также был перебит газопровод, последствия этого пытаются потушить. Это сложная работа, потому что частично местные жители остались без газа, без отопления и электричества.

Разрушен торговый центр. Кроме этого, очень много пострадало жилых домов. Это центральная часть города Харькова. И по улице Сумской, и по улице Мироносицкой пострадало очень много домов. Тысячи окон выбиты. Кроме этого, пострадала сеть теплоснабжения в дома, которые расположены рядом с разрушенным зданием. Пострадала больница, в ней выбито более 100 окон. Также разбита электросеть, которая питает городской электротранспорт, –

рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов

Известно, что поисково-спасательная операция продлится еще много часов. Однако она проходит в режиме, когда постоянно продолжается воздушная тревога. Также над Харьковом зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Соответственно спасателям пришлось прятаться в укрытие.

В то же время они должны продолжать спасательные работы и делать это как можно тщательнее, чтобы найти людей, которые могут оставаться под завалами.

Что известно об ударе России по жилому дому в Харькове?