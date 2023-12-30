Есть угроза БПЛА и баллистики: слышны взрывы в Харькове, дроны на Черниговщине

Вечером 30 декабря россияне начали "традиционную" атаку по Украине. Где сейчас громко, куда летят ракеты и Шахеды – расскажет 24 Канал.

В пятницу 29 декабря была одна из самых масштабных атак по Украине. За нее уже ответил ряд российских городов, в том числе Белгород и Брянск. Но россияне продолжили свой ракетно-дроновый террор вечером субботы 30 декабря.

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