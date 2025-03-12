Взрыв в Харькове: власти пишут об ударе "Шахедом"

Харьков оказался под атакой ударных дронов врага ночью 12 марта. Около 1 часа были слышны взрывы.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о, предварительно, ударе "Шахедом". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Враг снова запустил "Шахеды": есть опасность для Киева

Взрывы в Харькове ночью 12 марта: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 18:33 предыдущих суток 11 марта. Ночью 12 числа Воздушные силы предупредили об опасности для Харькова от ударных дронов врага.

БпЛА-камикадзе атаковали город, и около 1 ночи там услышали взрывы. Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию:

Имеем предварительную информацию об ударе "Шахедом" по Шевченковскому району города.

По состоянию на момент публикации подробной информации о происшествии не было. Власти пообещали подробности позже.

Обновление 01:20. "Шахед" попал между частными домами в Харькове, есть повреждения, но без пожара и, к счастью, без жертв и пострадавших, пишет городской голова. Только у одного человека острая реакция на стресс.

Несколько дней назад, 8 марта, оккупанты нанесли значительный ущерб Харьковщине, атаковав гражданское предприятие в Богодухове.