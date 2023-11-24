В Хмельницкой области слышали взрывы: в ОВА сообщили о работе ПВО

Российская армия с вечера 23 на ночь 24 ноября атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". Так, поздно ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Впоследствии стало известно, что в области работала противовоздушная оборона. Наши защитники ликвидировали неприятельские воздушные объекты в небе.

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Что известно о взрыве в Хмельницкой области

Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена 24 ноября в 0 часов 32 минуты. Тогда Воздушные силы призвали жителей области направляться в укрытие из-за угрозы с неба.

Движение ударных БПЛА в северо-западном направлении! Угроза для Хмельницкой области,

– сказали в ПС.

Далее в 0 часов 56 минут первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ударные БПЛА приближаются к области.

"Ударные БПЛА приближаются к Хмельницкой области! Перейдите в укрытие", – написал он.

Около 1 часа 39 минут Воздушные силы объявили опасность жителям Староконстантинова. Военные призвали горожан находиться в укрытиях.

Впоследствии около 1 часа 54 минут Тюрин рассказал, что в области сработали силы украинской противовоздушной обороны.

Хмельницкий. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!

– сказал он.

По состоянию на 2 часа 14 минут воздушная тревога в Хмельницкой области еще продолжается. В 2 часа 23 минуты объявили отбой.

Спустя более получаса Тюрин высказался о последствиях атаки по региону.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало. В который раз благодарим ВСУ за отличную работу!" – сказал он.

Ранее в Хмельницкой области также раздавались взрывы

Российские захватчики 22 ноября совершили очередную атаку беспилотниками по Украине. Около 2 часов 37 минут взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Саму тревогу Воздушные силы объявили в 1 час 13 минут. После того как раздались взрывы, стало известно, что работает противовоздушная оборона по вражеским объектам.

Тревогу в Хмельницкой области отменили в 3 часа 3 минуты. Ближе к 4 утра первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин написал, что обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, в результате чего вспыхнул пожар.