Згодом стало відомо, що в області працювала протиповітряна оборона. Наші захисники ліквідовували ворожі повітряні об'єкти в небі.

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Що відомо про вибух у Хмельницькій області

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили 24 листопада о 0 годин 32 хвилини. Тоді Повітряні сили закликали жителів області прямувати в укриття через загрозу з неба.

Рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку! Загроза для Хмельницької області,

– сказали у ПС.

Далі о 0 годин 56 хвилин перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про те, що ударні БпЛА наближаються до області.

"Ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини! Перейдіть в укриття", – написав він.

Близько 1 години 39 хвилин Повітряні сили оголосили небезпеку для жителів Старокостянтинова. Військові закликали містян перебувати в укриттях.

Згодом близько 1 години 54 хвилини Тюрін розповів, що в області спрацювали сили української протиповітряної оборони.

Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!

– сказав він.

Станом на 2 годину 14 хвилин повітряна тривога у Хмельницькій області ще триває. О 2 годині 23 хвилин оголосили відбій.

Через більш ніж пів години Тюрін висловився про наслідки атаки по регіону.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило. Вкотре дякуємо ЗСУ за відмінну роботу!" – сказав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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