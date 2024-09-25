В Кельне снова прогремел взрыв: сгорело кафе, есть раненые

В городе Кельн, что в Германии, произошел еще один взрыв. Так, на этот раз он прогремел в районе Пеш на окраине города.

В результате инцидента сгорело кафе. Издание Welt также сообщает о раненых.

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Взрыв в Кельне

По данным полиции, местные жители сообщили о громком взрыве в 2:45 ночи. Вскоре после этого загорелось кафе, что было на первом этаже многоквартирного дома.

Сейчас причина пожара до сих пор не выяснена. Согласно информации, которую сообщают местные медиа, это было зажигательное устройство.

По словам пресс-секретаря полиции, сейчас выясняется, связан ли этот инцидент с недавней серией взрывов.

Утром на месте происшествия прибыло большое количество сотрудников полиции и пожарных. По словам представителя пожарной службы, когда пожарные прибыли на место, помещение уже было сильно повреждено.

Известно, что около 20 человек были эвакуированы из их домов. Пожар ликвидировали примерно через час, около 4 утра, после чего жители смогли вернуться в свои дома.

Отмечается, что 2 жителей получили легкие ранения и получили медицинскую помощь на месте с подозрением на отравление дымом. Затем их отпустили спасательные службы.

Сообщается, что само место преступления огородили красно-белой лентой, а следователи собрали доказательства. Согласно словам работника соседней пекарни, кафе открылось лишь несколько месяцев назад, а его владельцы были в отпуске.

По данным полиции, степень повреждения других магазинов и квартир в доме неизвестна. Сейчас расследование продолжается, а работники правоохранительных органов ищут свидетелей.