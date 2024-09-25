Внаслідок інциденту згоріло кафе. Видання Welt також повідомляє про поранених.

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Вибух у Кельні

За даними поліції, місцеві жителі повідомили про гучний вибух о 2:45 ночі. Невдовзі після цього загорілося кафе, що було на першому поверсі багатоквартирного будинку.

Наразі причина пожежі досі не з'ясована. Відповідно до інформації, яку повідомляють місцеві медіа, це був запалювальний пристрій.

За словами прессекретаря поліції, наразі з'ясовується, чи пов'язаний цей інцидент з нещодавньою серією вибухів.

Вранці на місці події прибула велика кількість працівників поліції та пожежників. За словами представника пожежної служби, коли вогнеборці прибули на місце, приміщення вже було сильно пошкоджено.

Відомо, що близько 20 людей були евакуйовані з їхніх будинків. Пожежу ліквідували приблизно через годину, близько 4 ранку, після чого мешканці змогли повернутися до своїх домівок.

Зазначається, що 2 мешканців отримали легкі поранення і отримали медичну допомогу на місці з підозрою на отруєння димом. Потім їх відпустили рятувальні служби.

Повідомляється, що саме місце злочину обгородили червоно-білою стрічкою, а слідчі зібрали докази. Відповідно до слів працівника сусідньої пекарні, кафе відкрилося лише кілька місяців тому, а його власники були у відпустці.

За даними поліції, ступінь пошкодження інших магазинів і квартир у будинку невідомий. Наразі розслідування триває, а працівники правоохоронних органів шукають свідків.