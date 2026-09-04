Об этом сообщили в Нацполиции.

Что известно об инциденте?

В Святошинском районе Киева произошло чрезвычайное происшествие, связанное с детонацией боеприпаса. По предварительным данным полиции, мужчина прямо на улице взорвал боеприпас, в результате чего сам получил телесные повреждения.

Кроме него, пострадали еще три человека, находившихся поблизости. В настоящее время медики оказывают помощь всем пострадавшим.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия и выясняют, откуда у мужчины взялся боеприпас.

Напомним, в Одессе 29 августа произошла трагедия со стрельбой в одном из многоквартирных домов Киевского района города. По предварительным данным, 50-летний мужчина из охотничьего ружья открыл огонь по членам своей семьи. В результате стрельбы его родители погибли на месте, а брат получил травмы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. После содеянного нападавший заперся в квартире и забаррикадировался внутри.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина застрелился. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

К расследованию привлечены следователи, криминалисты и оперативники. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек.