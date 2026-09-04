Про це повідомили у Нацполіції.

Що відомо про інцидент?

У Святошинському районі Києва сталася надзвичайна подія з детонацією боєприпасу. За попередніми даними поліції, чоловік просто на вулиці підірвав боєприпас, унаслідок чого сам отримав тілесні ушкодження.

Крім нього, постраждали ще троє людей, які перебували поруч. Наразі медики надають допомогу всім постраждалим.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події та з'ясовують, звідки у чоловіка був боєприпас.

Нагадаємо, в Одесі 29 серпня сталася трагедія зі стріляниною в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста. За попередніми даними, 50-річний чоловік із мисливської рушниці відкрив вогонь по членах своєї родини. Унаслідок стрілянини його батьки загинули на місці, а брат отримав травми.

Постраждалого чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Після скоєного нападник зачинився у квартирі та забарикадувався всередині.

Коли на місце прибули поліцейські, чоловік застрелився. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

До розслідування залучені слідчі, криміналісти та оперативники. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше людей.