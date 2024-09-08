Клубы дыма в небе: в сети публикуют кадры последствий взрыва на территории предприятия в Киеве

Посреди дня 8 сентября в Киеве слышали взрыв. Так, стало известно, что прогремел взрыв на территории АТП в Голосеевском районе.

Это подтвердил мэр города, отметив, что пока происхождение взрыва неизвестно. В сети публикуют кадры с последствиями и дымом от взрыва.

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В Киеве прогремел взрыв на территории АТП

Взрыв в Киеве прогремел около 10:10. В сети писали, что взрыв был бытового характера, однако причины его неизвестны.



Взрыв в Киеве / Фото телеграмм-канал "Реальный Киев"

Впоследствии Виталий Кличко подтвердил взрыв в городе.

В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет,

– сообщил Виталий Кличко.

Отметим, что он сообщил, что под завалами могут быть люди. Также известно, что работники экстренных служб уже работают на месте.



Взрыв на территории АТП в Киеве / Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"



Последствия взрыва в Киеве / Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"

В сети также обнародовали и видео. На одном из них видно, как густой дым после взрыва поднимается в небо. Также на кадрах заметны последствия взрыва на территории столичного АТП.

В Киеве посреди дня прогремел взрыв: смотрите видео

Последствия взрыва на территории АТП в Киеве: смотрите видео

Справка! К сожалению, в результате взрыва в столице уже есть жертвы. Сначала сообщали о двух погибших. Уже в 11:10 глава КГВА Сергей Попко сообщил, что количество жертв возросло. Так, стало известно о трех погибших. Подробности читайте в материале 24 Канала.