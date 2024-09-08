Клубы дыма в небе: в сети публикуют кадры последствий взрыва на территории предприятия в Киеве
Посреди дня 8 сентября в Киеве слышали взрыв. Так, стало известно, что прогремел взрыв на территории АТП в Голосеевском районе.
Это подтвердил мэр города, отметив, что пока происхождение взрыва неизвестно. В сети публикуют кадры с последствиями и дымом от взрыва.
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В Киеве прогремел взрыв на территории АТП
Взрыв в Киеве прогремел около 10:10. В сети писали, что взрыв был бытового характера, однако причины его неизвестны.
Взрыв в Киеве / Фото телеграмм-канал "Реальный Киев"
Впоследствии Виталий Кличко подтвердил взрыв в городе.
В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет,
– сообщил Виталий Кличко.
Отметим, что он сообщил, что под завалами могут быть люди. Также известно, что работники экстренных служб уже работают на месте.
Взрыв на территории АТП в Киеве / Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"
Последствия взрыва в Киеве / Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"
В сети также обнародовали и видео. На одном из них видно, как густой дым после взрыва поднимается в небо. Также на кадрах заметны последствия взрыва на территории столичного АТП.
В Киеве посреди дня прогремел взрыв: смотрите видео
Последствия взрыва на территории АТП в Киеве: смотрите видео
Справка! К сожалению, в результате взрыва в столице уже есть жертвы. Сначала сообщали о двух погибших. Уже в 11:10 глава КГВА Сергей Попко сообщил, что количество жертв возросло. Так, стало известно о трех погибших. Подробности читайте в материале 24 Канала.