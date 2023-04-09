В Киеве слышали взрыв: после этого разгорелся мощный пожар
Источник:Андрей Цаплиенко
Жители Киева вечером 9 апреля слышали взрыв. Сообщается, что после этого начался пожар. Однако, что стало причиной возгорания – неизвестно.
Об этом пишут в телеграм-каналах. Что стало причиной пожара – неизвестно.
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Что известно о взрывах в Киеве
Военный журналист Андрей Цаплиенко пишет в своем телеграм-канале, что причина пожара – бытовая. Однако официально никто не комментировал возгорание.
Отметим, что сообщений о ракетных обстрелах не было. Тревога не объявлялась.
Также в сети опубликовали фото пожара.
Был пожар в Обуховском районе
Вскоре в полиции рассказали о пожаре в Обуховском районе. Правоохранителям поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Гвоздов.
"Полицейские выясняют обстоятельства возгорания. На месте работают полицейские Киевщины и ГСЧС. Детали впоследствии", – говорится в сообщении.
Стоит заметить, что пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.
Полиция рассказала о пожаре в Обуховском районе / Фото полиции Киевской области
В Херсонской области прогремели взрывы
Отметим, что в двух областях Украины вечером 9 апреля прозвучала воздушная тревога. Сразу после этого появились сообщения об угрозе с неба.
Сирены в Херсонской области объявили о тревоге в 20:33, а уже почти через час, в 21:29, прозвучали и на Запорожье.
О том, что на Юге Украины есть вероятность ракетного удара со стороны оккупантов, сообщили в 20:47. Спустя несколько минут жителей Запорожской области предупредили об угрозе атаки иранскими дронами-камикадзе, а вскоре объявили и воздушную тревогу.
В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над Мариупольским районом со стороны Азовского моря и в направлении Запорожья зафиксировали пролет "Шахида".
Сообщения о взрывах в Херсонской области появились спустя почти час после объявления воздушной тревоги. Они прогремели в Херсонском районе области и в Бериславе. После этого в 21:45 в области объявили об отбое воздушной тревоги.