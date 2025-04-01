Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Большое возгорание произошло после утечки газа.

Смотрите также Смертоносные землетрясения в Мьянме и Таиланде: количество жертв приближается к 3 тысячам

Масштабный пожар на газопроводе в Малайзии

Из-за пожара, возникшего на газовом объекте ранения получили по меньшей мере 145 человек, нескольких из них госпитализировали в больницы. Среди пострадавших есть трое детей. Большой огонь повредил 190 домов и 148 автомобилей. Возгорание, которое за несколько часов распространилось на территорию возле газопровода, ликвидировали.

Масштабный пожар на газопроводе в Путра-Хайтс: видео

Пожар произошел на объекте Национальной нефтяной компании Petronas. Из-за взрыва и возгорания на пустом месте вблизи жилого квартала появился огромный кратер.

На газопроводе в Малайзии произошел масштабный пожар / Фото АР

67 раненых людей все еще находятся на лечении. У них диагностировали ожоги второй и третьей степени. Еще 37 жителей обратились за помощью в клиники и частные больницы.

Огонь поднялся высоко над землей: смотрите видео

Сейчас службы устанавливают причины взрыва и пожара на газопроводе. Местные власти сообщили, что дома в пределах 290 метров от места возгорания пока будут оставаться закрытыми. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил пострадавших жителей. Им окажут финансовую помощь. Также чиновник отметил, что правительство и Petronas будут отвечать за ремонт домов, но работы могут длиться несколько месяцев.

Есть много убытков в жилых районах,

– уточнил Анвар Ибрагим.

Масштабный пожар в Малайзии 1 апреля: смотрите видео

Пострадавшие поделились, что из-за взрыва содрогнулись их дома, некоторые из них пытались убежать в безопасное место.

В результате пожара на газопроводе есть пострадавшие: видео

Напомним, подобный случай произошел в июне 2024 года на газохранилище в Саратовской области России. Там после сильного взрыва начался пожар, который был виден за несколько километров. Причиной чрезвычайной ситуации стала разгерметизация и утечка газа.