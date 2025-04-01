Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press. Велике загоряння сталося після витоку газу.

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Масштабна пожежа на газопроводі в Малайзії

Через пожежу, що виникла на газовому об'єкті поранення дістали щонайменше 145 людей, кількох із них госпіталізували до лікарень. Серед постраждалих є троє дітей. Великий вогонь пошкодив 190 будинків і 148 автомобілів. Загоряння, яке за кілька годин поширилося на територію біля газопроводу, ліквідували.

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Пожежа сталася на об'єкті Національної нафтової компанії Petronas. Через вибух та загоряння на порожньому місці поблизу житлового кварталу з'явився величезний кратер.

На газопроводі в Малайзії сталася масштабна пожежа / Фото АР

67 поранених людей все ще перебувають на лікуванні. У них діагностували опіки другого та третього ступеня. Ще 37 жителів звернулися за допомогою до клінік і приватних лікарень.

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Наразі служби встановлюють причини вибуху та пожежі на газопроводі. Місцева влада повідомила, що будинки в межах 290 метрів від місця загоряння поки залишатимуться зачиненими. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім відвідав постраждалих жителів. Їм нададуть фінансову допомогу. Також посадовець зазначив, що уряд і Petronas відповідатимуть за ремонт будинків, але роботи можуть тривати кілька місяців.

Є багато збитків у житлових районах,

– уточнив Анвар Ібрагім.

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Постраждалі поділилися, що через вибух здригнулися їхні будинки, дехто з них намагався втекти в безпечне місце.

Внаслідок пожежі на газопроводі є постраждалі: відео

Нагадаємо, подібний випадок стався у червні 2024 року на газосховищі в Саратовській області Росії. Там після сильного вибуху розпочалася пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Причиною надзвичайної ситуації стала розгерметизація та витік газу.