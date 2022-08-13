Взрыв в Мариуполе: Андрющенко рассказал, как партизаны перехитрили оккупантов

Днем во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Это произошло из-за хитрости местных партизан.

Детали об инциденте рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Мощный взрыв прогремел возле Шлаковой горы недалеко от Металлургического комбината.

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Как действовали партизаны

Петр Андрющенко рассказал, что у Шлаковой горы российские оккупанты обустроили пункт приема и сортировки металлолома. Этот пункт является частью анонсированного захватчиками мусорного полигона.

Причиной взрыва советник мэра назвал обычную жадность оккупантов – они не проверяли тот металлолом, который получали. Иногда они забирали совсем не металлолом.

Если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью мариупольского сопротивления,

– подчеркнул Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя передал "привет" российскому мчс. Именно мчс оставляет взрывные устройства без присмотра во время разминирования.

Напомним, взрыв в Мариуполе прогремел около 15:40. Он был настолько мощным, что его слышали даже за пределами города.

Взрывы на временно оккупированных территориях

День 13 августа оказался достаточно "хлопковым" для российских оккупантов. В Херсонской области прогремели взрывы в:

Чаплинке Каховского района;

Нижних Сирогозах в Геническом районе;

Новотроицком;

Ближе к вечеру взрывы прогремели в Новой Каховке, после чего над городом поднялось облако черного дыма. На месте возник пожар. Оккупационная "администрация" заявила о попадании в завод "Сокол" недалеко от Каховской ГЭС, в то же время депутат Херсонского облсовета говорит, что ВСУ накрыли позиции россиян.

Также неспокойно было и в Мелитополе. В юго-восточной части города прогремели взрывы. Мэр города Иван Федоров подчеркнул, что уже 7 дней наши войска не дают покоя врагу. Впоследствии городской голова сообщил, что пострадали враждебные позиции.

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