Разборки между ФСБ и российскими военными, – Федоров о подрыве телецентра в Мелитополе

25 октября возле бизнес-центра Балицкого, в котором находился один из штабов Кремля, раздался взрыв. Вполне вероятно, что это было следствием разбирательства между ФСБ и военными России.

Мэр Мелитополя сообщил, что подорвали здание, которое с первых дней полномасштабной войны и оккупации города заняли военные страны-агрессора.

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Оккупанты соревнуются за власть

В этом здании ФСБ размещало свой личный состав. По словам мэра города, там также находился телеканал Балицкого, а рядом – частная телебашня, с которой ретранслировали пропаганду Кремля на всей оккупированной части Запорожской области.

При этом на оккупированных территориях за власть соперничают представители как ФСБ во главе с Евгением Балицким, так и генштаба вооруженных сил России во главе с Владимиром Роговым.

И два этих гауляйтера между собой конкурируют за власть, распределение денежных потоков на временно оккупированной территории – в сфере зерновых потоков, перевозок и т.д. Война между этими лагерями идет давно, и взрыв возле бизнес-центра Балицкого – это борьба этих двух кланов,

– считает Иван Федоров.

Более того, это уже не первый случай передела их влияния на временно оккупированных территориях и это яркий пример того, как они готовы друг с другом бороться. По мнению Федорова, они борются за:

сферу влияния,

перераспределение денежных потоков

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Что известно о взрыве

Возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого утром 25 октября взорвался автомобиль. Это зафиксировали также на видео.

Машина, которая около двух недель стояла возле "телекомпании", взорвалась именно тогда, когда к зданию подъехали представительские автомобили оккупантов. Впоследствии российские СМИ утверждали, что якобы в результате инцидента пострадали 5 человек. Однако мэр Мелитополя не подтверждал эту информацию, однако добавил, что "далее будет еще жарче".

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