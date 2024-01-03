Около 13:00 полиция получила сообщение, что в подвале одной из многоэтажек раздался взрыв. К сожалению, погиб мужчина 1963 года рождения.

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Сообщается о взрыве неизвестного предмета. В настоящее время на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.

Сегодня около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что в подвале многоэтажки в Чернигове произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина. Полицейские установили личность погибшего – это местный житель 1963 года рождения,

– говорится в сообщении.



В Чернигове раздался взрыв в многоэтажке / Нацполиция

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего. Вечная память.

Взрыв раздался во Львове

Во Львове 23 декабря прогремел взрыв в гараже возле жилого дома. К сожалению, известно о 3 жертвах. Из-под завалов удалось спасти 2 человека. На больничных койках оказались 4 человека. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что взрыв разрушил несущие стены. Причины взрыва устанавливаются.

