Близько 13:00 правоохоронці отримали повідомлення, що в підвалі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. На жаль, загинув чоловік 1963 року народження.

Зверніть увагу У Дніпрі лунали вибухи: над містом збили ракету

Повідомляють про вибух невідомого предмета. Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції. Правоохоронці розслідують обставини вибуха.

Сьогодні близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в підвалі багатоповерхівки в Чернігові стався вибух. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік. Поліцейські встановили особу загиблого – це місцевий мешканець 1963 року народження,

– мовиться у повідомленні.



У Чернігові пролунав вибух у багатоповерхівці / Нацполіція

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять.

Вибух пролунав у Львові

У Львові 23 грудня пролунав вибух у гаражі біля житлового будинку. На жаль, відомо про 3 жертв. З-під завалів вдалося врятувати 2 людей. На лікарняних ліжках опинилися 4 людей. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що вибух зруйнував несучі стіни. Причини вибуха встановлюють.

