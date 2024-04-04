О смелом поступке второклассника рассказали на странице лицея "Первая Белоцерковская гимназия", где учится мальчик. К слову, что стало причиной взрыва в многоэтажке в Белой Церкви, пока неизвестно.
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Мальчик не растерялся и действовал очень быстро
Когда в соседней квартире прогремел взрыв, ученик второго класса Александр Изиев был один дома. Во время чрезвычайной ситуации мальчик не растерялся, а начал действовать, как его учили. Оказавшись в заблокированной квартире, Александр принял быстрые и правильные решения: переместиться в другую комнату, намочить водой полотенца, запереться, закрыть все щели дверей, чтобы дым туда не шел, одеться в теплую одежду, открыть окно, откуда можно позвать на помощь.
Пожарные заметили маленького смельчака и впоследствии вывели его из поврежденной многоэтажки. Стоит отметить, что Александр позаботился не только о себе, но и о четвероногом члене семьи – собаку. Благодаря оперативным и смелым действиям, мальчик с собакой смогли спастись.
Сейчас мы живем во время, когда каждому надо уметь быстро оказать помощь как себе, так и другому, оперативно, в случае опасности среагировать и принять правильное решение спасения. Иногда взрослым надо поучиться у детей сообразительности и умению правильно поступить в опасной ситуации. Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительность и умение быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четвероногого друга. Сашуня, ты молодец!
– говорится в заметке на странице лицея.
Александр Изиев спас не только себя, но и собаку / Фото Алла Лисничук
Взрыв в Белой Церкви: что известно
- В Белой Церкви в субботу, 30 марта, около 15:00 прогремел взрыв в многоэтажке. В небо сразу поднялся столб дыма.
- Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в квартире на 3 этаже произошел взрыв неизвестного предмета. В результате вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на 4 и 5 этажи. Также было разрушено железобетонное перекрытие от 2 до 5 этажей.
- Всего пострадали три человека, среди которых мальчик 2016 года рождения. К сожалению, 2 человека погибли.
- Жителей пострадавшего дома расселили в гостинице. Также оказали психологическую помощь более 30 жителям дома.
- Что стало причиной взрыва – неизвестно. Сейчас полиция зарегистрировала уголовное производство с предварительной классификацией о нарушении требований пожарной безопасности.