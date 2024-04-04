Про сміливий вчинок другокласника розповіли на сторінці ліцею "Перша Білоцерківська гімназія", де навчається хлопчик. До слова, що стало причиною вибуху у багатоповерхівці в Білій Церкві, наразі невідомо.
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Хлопчик не розгубився і діяв дуже швидко
Коли у сусідній квартирі пролунав вибух, учень другого класу Олександр Ізієв був сам удома. Під час надзвичайної ситуації хлопчик не розгубився, а почав діяти, як його навчали. Опинившись у заблокованій квартирі, Олександр прийняв швидкі й правильні рішення: переміститися в іншу кімнату, намочити водою рушники, замкнутися, закрити всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнутися в теплий одяг, відкрити вікно, звідки можна покликати на допомогу.
Пожежники помітили маленького сміливця й згодом вивели його з пошкодженої багатоповерхівки. Варто наголосити, що Олександр подбав не лише про себе, а й про чотирилапого члена родини – собаку. Завдяки оперативним і сміливим діям, хлопчик з собакою змогли врятуватися.
Зараз ми живемо у час, коли кожному треба вміти швидко надати допомогу як собі, так і іншому, оперативно, в разі небезпеки зреагувати й ухвалити правильне рішення порятунку. Інколи дорослим треба повчитися у дітей кмітливості й вмінню вірно вчинити у небезпечній ситуації. Вчинок Олександра ще раз говорить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти, щоб врятувати своє життя і життя свого чотирилапого друга. Сашуня, ти молодець!
– мовиться у дописі на сторінці ліцею.
Олександр Ізієв врятував не лише себе, а й собаку / Фото Алла Ліснічук
Вибух у Білій Церкві: що відомо
- У Білій Церкві у суботу, 30 березня, близько о 15:00 пролунав вибух у багатоповерхівці. У небо відразу піднявся стовп диму.
- Згодом у ДСНС повідомили, що у квартирі на 3 поверсі стався вибух невідомого предмету. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на 4 та 5 поверхи. Також було зруйновано залізобетонне перекриття від 2 до 5 поверхів.
- Усього постраждали три особи, серед яких хлопчик 2016 року народження. На жаль, 2 людини загинуло.
- Жителів постраждалого будинку розселили у готелі. Також надали психологічну допомогу понад 30 мешканцям будинку.
- Що стало причиною вибуху – невідомо. Наразі поліція зареєструвала кримінальне провадження з попередньою класифікацією про порушення вимог пожежної безпеки.