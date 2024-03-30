ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху в Білій Церкві є загиблий. Там зруйнувалося залізобетонне перекриття з другого по п'ятий поверх.
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Скільки людей постраждало від вибуху в Білій Церкві
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в місті Біла Церква на Київщині загинула 1 людина, 4 особи постраждали. Одного з постраждалих, дитину, госпіталізовано до Білоцерківської міської дитячої лікарні. Наразі всі оперативні служби, зокрема рятувальники, поліція, медики, працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога,
– розповів глава Київської ОВА Руслан Кравченко.
В поліції Київщини повідомили деталі про поранену дитину. Восьмирічного хлопчика ушпиталили з діагнозом "отруєння продуктами горіння". Його стан задовільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує.
Своєю чергою рятувальники вказали, що врятували хлопчика під час робіт. Загалом удалося врятувати трьох людей, а з-під завалів деблокували тіло людини. В поліції кажуть, що це літня жінка.
Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Білій Церкві / Фото ДСНС і Нацполіції
Ситуація в місті зараз
Як повідомили в КОВА, тривають роботи з розбору конструкцій. На місці організовано оперативний штаб, мешканців будинку евакуюють.
Усіх постраждалих поселять в місцевому готелі, їх близько 50. Також людям нададуть фінансову допомогу.
На місці продовжують працювати екстрені служби. Пожежу вже загасили, та є загроза руйнування конструкцій.
Що сталося в Білій Церкві
- У житловій п'ятиповерхівці стався вибух невстановленого предмету на третьому поверсі, опісля зайнялася пожежа. В одному з під'їздів зруйновано залізобетонні перекриття між трьома поверхами.
- Керівник КОВА тримає ситуацію на особистому контролі, постраждалим допомагають.
- Психологи ДСНС допомогли п'ятьом людям. Працівники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежують місця події.