В полиции назвали причину взрыва в многоэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
- Взрыв в Харькове произошел из-за газо-воздушной смеси, разрушено перекрытие между четвертым и шестым этажами.
- Во время спасательных работ были найдены тела двух погибших, еще одна женщина получила острую реакцию на стресс.
Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в правоохранительные органы около 01:40. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома в Салтовском районе.
Спасатели завершили спасательную операцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области и полицию Харьковской области.
Что известно о последствиях взрыва в многоэтажке?
В результате взрыва разрушено перекрытие между четвертым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры. Во время аварийно-спасательных работ спасатели ГСЧС деблокировали тела двух погибших – мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс. Предварительно эксперты установили, что взорвалась газовоздушная смесь.
К ликвидации последствий привлечено 49 спасателей и 13 единиц специальной техники ГСЧС. Следствие продолжается, все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Последствия взрыва в Харькове / Фото ГСЧС
Где раздавались взрывы в результате российских обстрелов?
В ночь на 17 января российские БпЛА нанесли ущерб в Оболонском районе Киева, в частности в нежилой зоне и повредили технику. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, а воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33, после чего были слышны взрывы.
У Запорожье также раздавались взрывы ночью 17 января. В результате обстрела возникло возгорание на объекте инфраструктуры, но пострадавших нет. Ударные дроны были замечены в разных районах города.
Россия 17 января ударили по энергетической инфраструктуре в Одесской области. На одном из объектов произошел пожар, а также зафиксированы повреждения. В ГСЧС уточнили, что изуродовано здание и автотранспорт.