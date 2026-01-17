В полиции назвали причину взрыва в многоэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в правоохранительные органы около 01:40. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома в Салтовском районе.

Спасатели завершили спасательную операцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области и полицию Харьковской области.

Смотрите также В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, – Зеленский

Что известно о последствиях взрыва в многоэтажке?

В результате взрыва разрушено перекрытие между четвертым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры. Во время аварийно-спасательных работ спасатели ГСЧС деблокировали тела двух погибших – мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс. Предварительно эксперты установили, что взорвалась газовоздушная смесь.

К ликвидации последствий привлечено 49 спасателей и 13 единиц специальной техники ГСЧС. Следствие продолжается, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Последствия взрыва в Харькове / Фото ГСЧС

Где раздавались взрывы в результате российских обстрелов?