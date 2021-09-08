Разрушительный взрыв в многоэтажке в российском Ногинске: все, что известно
Источник:24 канал
В 9-этажном доме в российском городе Ногинск утром 8 сентября произошла утечка газа. Мощный взрыв разрушил 17 квартир и убил 2 человек.
Детали мощного взрыва в России
Трагедия произошла в многоэтажке на улице 28 Июня в 06:55. Под удар попали 4 этажа дома.
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На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Момент взрыва сняли жильцы соседнего дома. На кадрах заметна желтая вспышка, а дальше – разрушение дома.
Смотрите видео момента взрыва в Ногинске:
Что известно о пострадавших
Взрыв полностью разрушил квартиру, в которой жила мама с тремя детьми. От стен не осталось абсолютно ничего. На видео с места события было слышно, как женщина умоляла соседей, чтобы те еще раз позвонили спасателям, и сидеть спокойно.
Женщина просит о помощи: видео
Кроме того, в сети опубликовали жуткое фото, на котором маленькая девочка сидит на краю обломков. Очевидцы в то время просят ее не двигаться.
Девочка оказалась на краю развалин
Девочка сидит на краю обломков: видео
На помощь малышке поспешили спасатели. Они вынесли ее на руках по лестнице, а после того голого ребенка завернули в плед. Девочку отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Смотрите видео, как ребенка выносили из разрушенного дома:
Глава Министерства здравоохранения Подмосковья заявила, что в результате взрыва пострадали 7 человек, 5 из них находятся в больнице. Также известно о 2 погибших.
Утечка газа разрушила 3 этажа / Фото МЧС России
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