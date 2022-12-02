В Одессе неизвестный во время задержания взорвал гранату: среди пострадавших – полицейские

Силовики в Одесской области пытались задержать мужчину, совершившего правонарушение. Во время ареста мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали люди.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что в одном из районов Одессы произошел взрыв. Местные, проживающие на улице Мясоедовской, сначала не поняли, что произошло, потому что воздушной тревоги не объявляли. Сообщает 24 канал, ссылаясь на СМИ и полицию Одесской области.

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Мужчина взорвал гранату, когда его задерживала полиция

Как отмечают местные телеграм-каналы Одессы, на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской в 16:25 произошел этот инцидент. Во время задержания мужчина взорвал ручную гранату, из-за чего был слышен мощный взрыв и пострадал ряд находившихся рядом автомобилей.

На место происшествие прибыло немало полицейских бригад, карет скорой и специалистов-взрывотехников. Предварительно в СМИ сообщали, что есть пострадавшие среди людей – впоследствии эту информацию подтвердили в полиции. По словам силовиков, пострадали 8 человек, среди них 5 – полицейские, а 2 – гражданские.

По состоянию на 17:55 состояние здоровья людей уточняется. Медиа отмечают, что два сотрудника силовых структур в тяжелом состоянии, а у некоторых раненых – травмы ног средней тяжести.

Бригады полиции на месте взрыва в Одессе / Фото "Суспільне"

На место взрыва в Одессе выехали полицейские и медики: смотрите видео из местных телеграм-каналов

Как произошел взрыв: версия развития событий от СМИ

По сети распространяется информация о том, что на самом деле произошло.

По одной из неофициальных версий, "взорвались материалы, которые привезли на экспертизу".

В то же время в полиции утверждают, что во время патрулирования стражи порядка остановили авто, в багажнике которого была граната. Затем они решили вызвать следственную группу, и тогда произошел взрыв.

Специалисты расследуют взрыв в Одессе 2 декабря: смотрите фото местных телеграм-каналов

Недавний взрыв в Турции

К сожалению, мы живем в мире, когда взрывы и всяческого рода "неприятные инциденты" происходят чуть ли не каждый день. Скажем, сегодня, 2 декабря, произошел взрыв нефтяного танкера в турецком порту в городе Самсун.

В результате случился пожар, однако его удалось локализовать и впоследствии полностью потушить. Местные власти отметили, что слишком нагрелся один из топливных резервуаров порта и это привело к катастрофе. Но важно, что обошлось без жертв.