Взрыв в отделении полиции в Беляевке: в сети появились жуткие кадры (18+)
- 23 марта в Одесской области произошел взрыв в отделении полиции в Беляевке, погибла женщина.
- На месте работают правоохранители, устанавливая обстоятельства происшествия; сообщается о пострадавших.
Страшное событие произошло вечером 23 марта в Одесской области. Там прогремел взрыв в отделении полиции, погибла женщина.
По телеграм-каналам распространяются кадры взрыва в Беляевке, детали передает 24 Канал.
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Кадры взрыва в отделении полиции в Одесской области 23 марта
Беляевка – город в 50 километрах от Одессы. Именно там, по данным СМИ, и произошел взрыв в здании полиции. Официально в пресс-службе полиции место взрыва не называли.
Смотрите видео взрыва в Одесской области (18+, также есть нецензурная лексика)
Видно, что внутри здание разрушено. Также заметно, как по лестнице поднимается медик.
По одной из версий, женщина принесла взрывчатку в участок и взорвалась вместе с ней.
Сейчас известно, что правоохранители работают на месте взрыва в здании полиции. Они устанавливают обстоятельства и детали происшествия, а все детали обещают предоставить позже.
В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ,
– сказано в заметке Нацполиции.
В сети писали, что женщине оторвало ноги.