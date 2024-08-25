В сети показали щемящие фото и видео того, как пожарные почтили память своих коллег. Добавим также, что во время спасательной операции в Познани еще 11 пожарных получили ранения, были пострадавшие и среди гражданских.

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Как в Польше почтили погибших спасателей

Сила взрыва, который прогремел во время спасательной операции в многоквартирном доме в Познани была настолько большой, что сбила с ног пожарных, которые зашли внутрь первыми.

Из-за этого погибли двое спасателей, которым было 33 и 34 лет. Мужчин сначала объявили в розыск, а их поиски продолжались еще несколько часов.

Погиб наш 34-летний коллега с 12-летним стажем. У 33-летнего коллеги со стажем 11 лет остались сиротами двое детей. Это трагедия для всех нас. Эти пожарные отдали свою жизнь, чтобы попытаться спасти других,

– сказал заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Веслав Леснякевич.

В 18:00 во всех пожарных подразделениях страны почтили память трагически погибших пожарных.

Польские пожарные почтили погибших коллег: смотрите видео

По всей Польше включили световые и звуковые сигналы.

Спасатели почтили погибших пожарных в Познани: смотрите видео

К чествованию также присоединились игроки и болельщики футбольного клуба Познани "Лех".

Познанские футболисты и фаны почтили память пожарных: смотрите видео

Добавим, что по состоянию на вечер 25 августа шестеро пожарных и трое людей, которые пострадали во время пожара, до сих пор находятся в больницах.