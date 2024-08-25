У мережі показали щемливі відео того, як пожежники вшанували пам'ять своїх колег. Додамо також, що під час рятувальної операції у Познані ще 11 пожежників отримали поранення, є постраждалі і серед цивільних.

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Як Польщі вшанували загиблих рятувальників

Сила вибуху, який пролунав під час рятувальної операції у багатоквартирному будинку в Познані, була настільки великою, що збила з ніг пожежників, які зайшли усередину першими.

Через це загинуло двоє рятувальників, яким було 33 і 34 років. Чоловіків спочатку оголосили в розшук, а їхні пошуки тривали ще кілька годин.

Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших,

– сказав заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Вєслав Леснякевич.

О 18:00 у всіх пожежних підрозділах країни вшанували пам'ять трагічно загиблих пожежників.

Польські пожежники вшанували загиблих колег: дивіться відео

По всій Польщі ввімкнули світлові й звукові сигнали.

Рятувальники віддали шану загиблим пожежникам у Познані: дивіться відео

До вшанування також долучилися гравці та вболівальники футбольного клубу Познані "Лех".

Познанські футболісти та фани вшанували пам'ять пожежників: дивіться відео

Додамо, що станом на вечір 25 серпня шестеро пожежників і троє людей, які постраждали під час пожежі, досі перебувають у лікарнях.