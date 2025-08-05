Во вторник, 5 августа, около 18:25 по местному времени на территории воинской части в городе Батайск Ростовской области прогремел взрыв. Вероятно, это был неудачный пуск ракеты С-300 российской армией.

Такое предположение распространяют в сети. Кадры с места инцидента публикуют телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Батайске?

По предварительным данным, речь идет о месте расположения 1536-го зенитно-ракетного полка воинской части 48514 государства-агрессора.

Вероятно, произошла детонация пусковой установки ЗРК С-300.

Столб дыма над Батайском: смотрите видео

По свидетельствам очевидцев, в результате инцидента есть раненые – возле воинской части заметили много карет скорой помощи.

В соцсетях показали задымление: смотрите фото

Взрыв в Ростовской области: смотрите видео

Напомним, неспокойно в Ростовской области было еще ночью 5 августа. Регион в очередной раз атаковали беспилотники – по меньшей мере 10 взрывов прогремели над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинской. Очевидцы сообщали о работе ПВО и перебоях с электроснабжением.