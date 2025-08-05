Таке припущення поширюють в мережі. Кадри з місця інциденту публікують телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Батайську?

За попередніми даними, йдеться про місце розташування 1536-го зенітно-ракетного полку військової частини 48514 держави-агресорки.

Ймовірно, сталася детонація пускової установки ЗРК С-300.

Стовп диму над Батайськом: дивіться відео

За свідченнями очевидців, унаслідок інциденту є поранені – біля військової частини помітили багато карет швидкої допомоги.

У соцмережах показали задимлення: дивіться фото

Вибух у Ростовській області: дивіться відео

Нагадаємо, неспокійно в Ростовській області було ще вночі 5 серпня. Регіон вкотре атакували безпілотники – щонайменше 10 вибухів пролунали над містами Міллерове, Біла Калитва та у станиці Тацинській. Очевидці повідомляли про роботу ППО та перебої з електропостачанням.