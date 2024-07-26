В российском Ульяновске произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие
В России в Ульяновске 26 июля произошел мощный взрыв в многоэтажке. Есть пострадавшие и погибшие.
В жилом доме вспыхнули сразу три квартиры. Местные спасатели проводили эвакуацию. Об этом сообщают российские издания.
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Что известно об инциденте
Взрыв произошел под вечер 26 июля. Жители верхних этажей махали руками, чтобы спасатели обратили на них внимание и как можно быстрее достали из горящего дома.
Есть погибшие
Известно о трех погибших, среди которых двухлетний ребенок.
Причиной пожара, по предварительным данным, стал взрыв в одной из квартир.
Пожар в доме в Ульяновске: смотрите видео
Напомним, что утром 22 июля в России также взорвалось здание в городе Апшеронск. Взрыв произошел в небольшом торговом центре напротив центрального рынка. Под завалами здания оказались люди.
Предварительно, причиной инцидента стал взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.