Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео: в домах вылетели окна

Мощный взрыв прогремел сегодня, 9 августа, в Московской области. Момент попал на видео, на кадрах видно, что в результате взрывной волны в зданиях выбило окна.

Инцидент произошел в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы. Пропагандистские СМИ пишут, что произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

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Отмечается, что, по меньшей мере, в 10 домах вокруг завода взрывной волной выбило окна, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. По сообщениям очевидцев, в офисах неподалеку осыпались потолки.

В результате взрыва выбило окна в домах поблизости: видео

В сети сообщили, что в результате взрыва пострадали не менее 20 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также подчеркивается, что под завалами могут быть люди. На место инцидента направили более десятка "скорых", но их не хватает.

Россияне напуганы громкими звуками: видео

Некоторые СМИ отмечают, что губернатор Московской области уехал на место инцидента.

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