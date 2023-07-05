Как обвиняемый Гуменюк сумел пронести взрывчатку в суд: что говорят в МВД

В МВД прокомментировали взрыв, прогремевший в помещении Шевченковского суда Киева. Игорь Клименко подтвердил гибель Игоря Гуменюка и опроверг определенную информацию о нем.

Глава МВД Игорь Клименко не подтвердил информацию о том, что Игорь Гуменюк якобы забрал оружие у правоохранителей. Во время брифинга 5 июля он отметил, что эта информация возникла параллельно с паникой, передает 24 Канал.

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Как Гуменюку удалось пронести взрывчатку

Клименко заявил, что это вопрос в рамках уголовного производства. По его словам, в настоящее время правоохранители еще не знают, где находились взрывные устройства. Он перечислил несколько версий. Взрывчатка могла быть в зале, туалете или помещении, где Гуменюк забаррикадировался. Министр внутренних дел также предположил, что подсудимый мог пронести с собой взрывоопасные предметы. Он заверил, что следствие предоставит ответы на эти вопросы.

Также инцидент прокомментировал Виктор Мороз, который временно исполняет обязанности главы Службы судебной охраны. Он заявил, что работники Нацполиции и Нацгвардии должны были проверить отсутствие у Гуменюка запрещенных предметов. По словам Мороза, его ведомство не имеет отношения к безопасности непосредственно в конвойном помещении. Именно там, к слову, раздались взрывы. Оно имеет отдельный вход в судебное учреждение. Мороз заявил, что после взрывов началась эвакуация работников суда.

По информации "КИЕВ24" взрывчатка, которую подорвал Гуменюк, могла быть самодельной. По предварительным данным, подозреваемый приехал в суд из изолятора со своим рюкзаком. А еще он попытался выбежать из зала суда на улицу. Когда начальник караула произвел выстрел в воздух, Гуменюк вернулся в здание. Также сообщается, что двое сотрудников КОРДа получили ранения нижних конечностей во время штурма в результате взрыва. Специальные щиты спасли их от смерти. Пострадавших госпитализировали.

Подробности взрыва в Шевченковском суде Киева