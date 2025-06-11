Взрыв в Сумах: в области фиксировали скоростную цель

Днем 11 июня взрыв прогремел в Сумах. В области фиксировали скоростную цель

Громко было примерно в 14:22. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: угроза баллистики

Что известно о взрыве в Сумах

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:19.

За минуту до этого воздушные силы предупредили о скоростной цели в области курсом на запад.

После этого во многих областях также объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

По данным мониторинговых каналов цель на Сумщине двигалась на Полтавщину. Впоследствии она не фиксировалась, но были нова на границе.

Отбой угрозы прозвучал в 14:31.

Сейчас власти Сумщины не сообщали о возможных последствиях атаки на область.