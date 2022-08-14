Взрыв в ТЦ в Ереване: известно об 1 жертве и по меньшей мере 20 пострадавших

В Ереване 14 августа произошел взрыв в торговом центре. Вспыхнул масштабный пожар.

Армянские СМИ писали, что, по предварительной информации, горел склад фейерверков и салютов. Сначала к ТЦ "Сурмалу" выехали 4 боевых отделения пожарно-спасательного отряда.

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Затем на место происшествия было отправлено еще 10 боевых подразделений пожарно-спасательных отрядов Ереванского городского и областного спасательных отделов МВД.

Есть пострадавшие

Сначала сообщалось, что есть одна жертва и 20 раненых. Затем количество пострадавших возросло до 26. Очевидцы отметили, что могла погибнуть пятилетняя девочка. По информации медиков, среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Их госпитализировали.

В сети публикуют кадры с места пожара. Черное облако дыма поднимается в небо. СМИ уточняют, что горит трехэтажное здание склада, оно частично обрушилось, поэтому под завалами еще могут быть люди.

Пожар в ТЦ / Фото министерства по чрезвычайным делам Армении:

Кроме того, обнародовали видео, где во время пожара слышны звуки, похожие на взрывы фейерверков. Люди вокруг разбегаются.

О причинах взрыва пока не сообщается. Их устанавливают специалисты. Кроме пожарных, в ТЦ прибыли оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог.

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