Вірменські ЗМІ писали, що, за попередньою інформацією, горів склад феєрверків і салютів. Спочатку до ТЦ "Сурмалу" виїхали 4 бойові відділення пожежно-рятувального загону.

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Потім на місце події відправили ще 10 бойових підрозділів пожежно-рятувальних загонів Єреванського міського та обласного рятувальних відділів МВС.

Є постраждалі

Спочатку повідомляли, що є одна жертва і 20 поранених. Потім кількість постраждалих зросла до 26. Очевидці зазначили, що могла загинути п'ятирічна дівчинка. За інформацією медиків, серед постраждалих – троє неповнолітніх. Їх госпіталізували.

У мережі публікують кадри з місця масштабної пожежі. Чорна хмара диму здіймається в небо. ЗМІ уточнюють, що палає триповерхова будівля складу, вона частково обвалилась, тому під завалами ще можуть бути люди.

Пожежа у ТЦ / Фото міністерства надзвичайних справ Вірменії:

Крім того, оприлюднили відео, де під час пожежі чути звуки, схожі на вибухи феєрверків. Люди навколо розбігаються.

Про причини вибуху поки не повідомляють. Їх встановлюють спеціалісти. Окрім пожежників, до ТЦ прибули оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.

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