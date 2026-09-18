В Тернополе прогремел взрыв: перед этим поступали сообщения о приближении БПЛА к городу

В Тернополе вечером 18 сентября во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим поступали предупреждения о БПЛА, который приближался к городу с востока.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно о взрыве?

Около 20:13 в Воздушных силах поступило сообщение о БПЛА, который двигался на Тернополь с восточного направления. Уже через несколько минут в городе раздался взрыв. Также местные жители сообщают о звуках работы противовоздушной обороны.

На данный момент информации о последствиях взрыва или возможных повреждениях нет. Жителей Тернополя и области призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, 18 сентября Россия нанесла удар по Одессе реактивными дронами, атаковав людную зону в центральной части города. В результате атаки было повреждено 11-этажное административное здание – в частности, его фасад и остекление. В результате попадания возник пожар, охвативший несколько этажей здания.

На данный момент известно о 10 пострадавших, среди которых двое спасателей; у большинства – осколочные ранения. Людям оказали необходимую медицинскую помощь, а на месте развернули оперативный штаб.

Во время первой атаки люди находились в укрытии, что помогло им спастись. Впоследствии Россия нанесла повторный удар, когда на месте уже работали спасатели и другие оперативные службы, однако их жизни ничего не угрожает.

К ликвидации последствий привлекли более 70 пожарных, а психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.