Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибух?

У Повітряних силах близько 20:13 повідомили про БпЛА, який рухався на Тернопіль зі східного напрямку. Вже за кілька хвилин у місті було чути вибух. Також місцеві повідомляють про звуки роботи протиповітряної оборони.

Наразі інформації про наслідки вибуху чи можливі пошкодження немає. Мешканців Тернополя та області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, Росія 18 вересня завдала удару по Одесі реактивними дронами, атакувавши людне місце в центральній частині міста. Унаслідок атаки пошкоджено 11-поверхову адміністративну будівлю – зокрема її фасад та скління. Через влучання виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів будівлі.

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких є двоє рятувальників, у більшості – уламкові поранення. Людям надали необхідну медичну допомогу, а на місці розгорнули оперативний штаб.

Під час першої атаки люди перебували в укритті, що допомогло зберегти їм життя. Згодом Росія завдала повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальники та інші оперативні служби, однак їхньому життю нічого не загрожує.

До ліквідації наслідків залучили понад 70 вогнеборців, а психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.