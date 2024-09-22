В Тернополе слышали взрыв: в городе частично исчез свет

Вечером 22 сентября жители Тернополя услышали сильный взрыв. В части города исчезла электроэнергия.

Около 21:00 в Тернополе был слышен громкий звук, похожий на взрыв. По предварительной информации ГСЧС, возникла проблема с трансформатором на улице Лукияновича, 8.

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Что произошло

На место происшествия направлено отделение очередного караула 1 ГПРЧ 1 ГПРЗ и ОКЦ Главного управления.

По прибытии установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Загорелась часть трансформатора.

Ожидается приезд бригады РЭСа. В результате инцидента без света остались улицы Чорновила и Франко.

Проблему решают работники областных электросетей, сообщили в горсовете. Через час планируют восстановить электричество.

К слову, сегодня вечером взрыв раздался в Ужгороде. Там, по словам очевидцев, мужчина бросил гранату из окна многоэтажки. Нарушитель скрылся, но впоследствии был задержан правоохранителями. Как пишут в СМИ, злоумышленник – 24-летний житель дома, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.