Оккупанты ударили по ТРЦ в центре Сум. Об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко.

Что известно об атаке на ТРЦ в Сумах?

По словам чиновника, реактивный БПЛА попал по зданию торгового центра. В результате попадания возник пожар.

Речь идет о ТРЦ "Мануфактура", который только накануне атаковал враг. После вчерашнего обстрела центр был закрыт для восстановительных работ. Предварительно, в результате атаки погибших и раненых нет.

Отметим, что около 14.30 в Сумах раздался взрыв. Впоследствии журналисты Суспильного уточнили, что вражеский дрон попал по территории ТРЦ.

Напомним, что вечером 9 сентября россияне коварно ударили реактивным дроном по ТРЦ "Мануфактура" именно во время пиковой нагрузки и массового пребывания сумчан в послерабочее время.

Вражеская атака оборвала жизнь двух молодых людей, 21-летнего юношу и девушки. Еще 21 человек получил ранения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 4 травмированных, в том числе 16-летняя девочка.

Удар произошел около 20:00. Беспилотник попал фактически у одного из входов в торговый центр. В момент атаки погибшие и пострадавшие находились на улице.

По словам спикера ГСЧС, рядом с входом работало небольшое передвижное кафе, поэтому в этом месте было много людей.

После удара возле торгового центра загорелось четыре автомобиля. Спасатели тушили пожары, помогали пострадавшим и вместе с медиками, стражами порядка и очевидцами доставляли тяжело травмированных в кареты скорой.

Приблизительно через час основные работы завершили.

Спасатели также обследовали все помещения торгового центра, чтобы убедиться, что внутри не осталось людей, нуждающихся в помощи.

Во время осмотра они обнаружили часть ударного беспилотника. Его двигатель лежал в одном из загоревшихся у входа в торговый центр автомобилей.