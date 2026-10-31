В Виннице раздались взрывы: город подвергается атаке российских БПЛА

В Виннице днем 31 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги. Военно-воздушные силы сообщили о движении российского беспилотника в сторону города.

Об этом сообщают в Военно-воздушных силах и в сети.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога для Винницкого района была объявлена примерно в 13:54, впоследствии опасность охватила и Хмельницкий район. Около 15:01 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника курсом на Калиновку с востока.

Уже в 15:13 там сообщили об угрозе для областного центра со восточного направления. Вскоре после этого, примерно в 15:22, в сети появилась первая информация о том, что в Виннице было громко из-за российского беспилотника.

В Виннице слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

В 15:33 на территории области раздались повторные взрывы.

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Кстати, незадолго до этого в Киевской области произошло громкое событие. В регионе действовала система противовоздушной обороны из-за угрозы удара с использованием дронов. Какой-либо информации о возможных последствиях атаки пока не обнародовано.